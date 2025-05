Łukasz Rogojsz, Interia: Nowy papież to nowe otwarcie. Także w czymś, co można nazwać "polityką zagraniczną" Watykanu. Czego możemy oczekiwać po Leonie XIV?

Prof. Arkadiusz Stempin: - Już przyjęcie imienia Leon XIV wiele nam mówi. To bezpośrednie nawiązanie do zasiadającego na Tronie Piotrowym prawie 130 lat temu Leona XIII, który był papieżem bardzo upolitycznionym i mocno ingerującym w politykę. Podejrzewam, że nowy papież też pójdzie tą drogą.

Wybór imienia przesądza o wszystkim?

- Nie, ale poza imieniem mamy już też inne znaki. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po wyborze na głowę Kościoła katolickiego Leon XIV położył bardzo mocny nacisk na kwestię pokoju.

Mówił między innymi: "Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju". Ale też: "Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię".

- Nacisk na kwestię światowego pokoju był motywem przewodnim tego wystąpienia i stanowi swego rodzaju mapę drogową nowego pontyfikatu. Leon XIV będzie próbował uczestniczyć w globalnej grze politycznej, w której papież od wieków dysponował dużym autorytetem. Będzie próbował podjąć się światowego arbitrażu. To będzie upolityczniony pontyfikat.

Upolityczniony w rozumieniu: politycznie aktywny?

- Tak. Zwłaszcza w tym obszarze przejęcia światowego arbitrażu.

Jego poprzednik, Franciszek, na tym froncie poległ z kretesem. Co więcej, pod koniec swojego pontyfikatu bardzo mocno naraził się wielu wiernym, nie potrafiąc zająć jednoznacznego stanowiska wobec wojny w Ukrainie.

- To był problem nie tylko samego papieża, ale sporej części Kościoła katolickiego. Nasza, polska perspektywa jest tutaj mocno odmienna i silnie utożsamia się, z oczywistych względów, z ukraińską racją stanu. Franciszek był papieżem z Globalnego Południa i taką perspektywę prezentował, również w kwestii wojny w Ukrainie. Ona była zupełnie inna nie tylko od perspektywy polskiej, ale również unijnej czy transatlantyckiej. Leon XIV też jest spoza Europy, a po tym, ile lat spędził w Ameryce Południowej, można powiedzieć, że de facto jest Latynosem z amerykańskim paszportem.

Z całą pewnością będzie graczem w światowej polityce. Będzie się angażować, zabierać stanowisko. Watykan za jego rządów nie będzie stać z boku i się przyglądać

Uważa pan, że przed ponad dwie dekady, które kardynał Robert Prevost spędził na misji w Peru, dzisiaj jego perspektywa jest bardziej latynoska niż amerykańska albo transatlantycka?

- Tak. Poszedłbym nawet jeszcze dalej i stwierdził, że on ma tożsamość latynoską i że to jest drugi Latynos na Tronie Piotrowym. Aczkolwiek z amerykańskim paszportem i angielskim jako językiem ojczystym. Oczywiście, pierwotną socjalizację odbył w Stanach Zjednoczonych, dlatego w kilku fundamentalnych obszarach bardziej przypomina ułożonego i uporządkowanego członka wspólnoty transatlantyckiej niż Latynosa. Jednak swoje konstytutywne lata, jako człowieka i duchownego, przeżył w Peru i to ma odbicie w jego poglądach. Będzie mieć też odbicie w pontyfikacie.

To nie ułatwia mu zadania, żeby odbudować wizerunek i polityczne wpływy Watykanu w świecie, żeby odrobić to, co pod koniec pontyfikatu stracił Franciszek.

- Tu dochodzimy do kluczowej wewnętrznej sprzeczności w Kościele katolickim. Jeżeli papież, albo szerzej sam Watykan, rości sobie prawo do światowego arbitrażu i realizowania hasła "Pokój za wszelką cenę", ale bez uwzględnienia siatki geopolitycznej, jak to było w przypadku Franciszka, to musi być neutralny. Powinien zatem mieć świadomość, że będzie musiał porozumieć się także z kimś, kto, patrząc przez pryzmat porządku moralnego, jest politycznym gangsterem.

- Te dwa porządki - polityczny z aspiracjami do światowego arbitrażu oraz moralny, który wyraźnie wskazuje, kto jest dobry, a kto zły - są wzajemnie sprzeczne, kłócą się ze sobą. Nie w każdym konflikcie porządek moralny prowadzi do łatwego i szybkiego wniosku, kto jest oprawcą, a kto ofiarą, jednak w przypadku wojny w Ukrainie jest to sytuacja zerojedynkowa.

Papież Leon XIV ANDREJ ISAKOVIC AFP

To jak dokonać wyboru i, przede wszystkim, co wybrać? Bycie skutecznym mediatorem, czy bycie dobrym chrześcijaninem, który dobro nazywa dobrem, a zło złem?

- To trochę konflikt tragiczny, a na pewno gra Watykanu obarczona wielkim ryzykiem. Bo gdyby działalność mediacyjna i polityczna przyniosła wymierny skutek i udałoby się zakończyć trwającą ponad trzy lata krwawą jatkę, można by zagryźć zęby i przeboleć fakt porozumienia się z politycznym gangsterem i agresorem. Jednak gdyby zabiegi Watykanu okazały się nieskuteczne, albo nawet gdyby ich efekt okazał się niewspółmierny do podjętego wysiłku, to wzburzyłoby sumienia i porządek moralny wielu katolików. Mielibyśmy powtórkę sytuacji z Franciszkiem i jego mocno niefortunnymi, najdelikatniej mówiąc, wypowiedziami na temat wojny w Ukrainie.

Rozumiem, tyle że coś Leon XIV będzie musiał wybrać. Udawanie, że wojny nie ma albo że wszyscy są jednakowo winni kosztowało Watykan już zbyt dużo.

- Będzie musiał zmierzyć się z tym konfliktem tragicznym i, ryzykując zarówno swoim autorytetem, jak i autorytetem Watykanu, dokonać wyboru. Jeżeli Leon XIV zgłasza aspiracje polityczne do bycia mediatorem, to zawsze będzie konfrontowany z tą samą kwadraturą koła. Jeżeli nie uda mu się rozwiązać tego konfliktu politycznie, to spotka się z mocnymi zarzutami komentatorów, mediów i samych wiernych, wysuwanymi w oparciu o porządek moralny, etyczny.

Jego słowa - "nigdy więcej wojny" i "ukochany lud ukraiński" - podczas pierwszej niedzielnej modlitwy, którą poprowadził, są wskazówką, jakiego wyboru dokona albo już dokonał? Utrzyma stanowisko z kwietnia 2022 roku, gdy jeszcze będąc kardynałem w wywiadzie dla jednej z peruwiańskich stacji działanie Rosji określił jako "prawdziwie imperialistyczną agresję"?

- Wydaje się, że tak. Zapowiedź wizyty na Ukrainie sygnalizuje, ze papież bardzo aktywnie rozumie swoją misję pokojową. Zapewne zaangażuje się też na Bliskim Wschodzie w konflikt Izrael-Palestyna. Mając latynoskie DNA będzie natomiast kontynuować prospołeczną agendę poprzednika. A to oznacza sprzeciw wobec populistycznie umotywowanej polityki antymigracyjnej prezydenta Trumpa. Aczkolwiek jako lepszy dyplomata niż Franciszek może to czynić i zakulisowo, i w świetle jupiterów. Sądzę, że lepszy wgląd w priorytety Leona XIV uzyskamy podczas mszy intronizującej jego pontyfikat w niedzielę 18 maja.

Watykan to nie sam papież. To szeroka i złożona struktura, która ma mnóstwo własnych interesów w globalnej polityce. One też będą bardzo istotne przy kształtowaniu "polityki zagranicznej" nowego Ojca Świętego.

- Jak najbardziej. Po pierwszych kilku dniach pontyfikatu, wyborze imienia, pierwszych wystąpieniach wiemy, że nowy papież postawi na agendę pokojową - zaoferuje światu ofertę mediacyjną, arbitrażową. Z całą pewnością będzie graczem w światowej polityce. Będzie się angażować, zabierać stanowisko. Watykan za jego rządów nie będzie stać z boku i się przyglądać.

Zastanawiam się, czy to dobrze, czy nie. Pamiętamy z historii, że Watykan przez stulecia był ważnym graczem w wielkiej polityce. Nie zawsze dawało to dobre efekty.

- Myślę, że to dobra wiadomość, bo widzimy, co dzieje się z porządkiem światowym - on się rozsypuje, momentami przechodzi w zupełną niesterowalność. I chodzi nie tylko o coraz większą liczbę konfliktów między mocarstwami regionalnymi czy globalnymi, ale też o coraz silniejszą polaryzację społeczeństw. Dwa wiodące światopoglądy - liberalno-demokratyczny i populistyczny - rozpływają się nie tylko po obszarze transatlantyckim, ale po całym świecie. Watykan od tego nie ucieknie.

- Nabrzmiewanie tych wszystkich konfliktów wymaga interwencji i mediacji pokojowych. Niestety ONZ nie potrafi sprostać temu wyzwaniu. Nawet w NATO za prezydentury Donalda Trumpa zastanawiamy się, czy Sojusz nadal jest skutecznym i pewnym odstraszaczem dla putinowskiej Rosji. Z kolei wyobrażenia, które nakręcają niepokój społeczny, są i stają się coraz silniejsze. Dlatego jeśli zyskujemy gracza politycznego, który będzie próbował mediować, to dobrze. Papież Franciszek po 2013 roku odziedziczył duże napięcie między światem chrześcijańskim i światem islamskim. Watykan, oczywiście, nie pertraktował z islamskimi terrorystami, ale zacieśniał agendę z odłamem umiarkowanego islamu.

Leon XIV jest przeciwieństwem Trumpa i jego populistycznej administracji. W przeszłości kilkukrotnie skarcił wiceprezydenta J. D. Vance'a na Twitterze/X.

Powiedział pan, że Watykan nie ucieknie od rozlewających się po świecie rozmaitych konfliktów. Nie ucieknie też od jeszcze jednego - żeby być skutecznym mediatorem, trzeba mieć mocną pozycję. Na ile Kościół katolicki w 2025 roku, borykający się z problemami wizerunkowymi, demograficznymi czy nawet finansowymi, ma autorytet i siłę, żeby stać się graczem w globalnej polityce?

- Watykan nie ma wpływów wszędzie, ale jest organizacją globalną, w pewnym sensie porównywalną z ONZ. Ponad dwa tygodnie temu Watykanowi w jakiś sposób udało się doprowadzić do spotkania w cztery oczy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Niewiele szczegółów przeciekło do mediów, więc nie wiemy, jak ono przebiegło, ale sam fakt, że do niego doszło, po awanturze w Białym Domu z przełomu lutego i marca, był sukcesem dyplomacji watykańskiej.

Czyli ona działa.

- Tak i to nawet trochę w oderwaniu od czynników, które podważają autorytet Kościoła jako instytucji reprezentującej ład moralny - przypadki pedofilii w Kościele są tego najlepszym przykładem - a do tego jest aktywna i skuteczna. I bardzo dobrze.

Dialog globalny to jedno, ale co z dialogiem z prezydentem Trumpem? Leon XIV z racji swojej narodowości może być pomostem między Europą a Stanami Zjednoczonymi? Albo nawet szerzej: między resztą świata a Ameryką?

- Sam jestem tej kwestii bardzo ciekaw i nie mam na razie jednoznacznej odpowiedzi. Leon XIV jest przeciwieństwem Trumpa i jego populistycznej administracji. W przeszłości kilkukrotnie skarcił wiceprezydenta J. D. Vance'a na Twitterze/X. Na pewno w zakresie polityki migracyjnej nie będzie im po drodze, a nawet papież będzie opozycją wobec Trumpa. Jeśli chodzi o zbliżenie Europy do administracji amerykańskiej, tutaj są szanse na pozytywny wkład Watykanu. W końcu Trump już chełpi się, że od teraz będzie dwóch Amerykanów, którzy są wielkimi, globalnymi graczami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ROBERTO SCHMIDT AFP

W mediach społecznościowych już umawiał spotkanie z nowym papieżem.

- Tak, więc szanse na rolę pośrednika Leon XIV z pewnością ma. Tym bardziej, że to będzie upolityczniony pontyfikat. Na pewno przewyższający zaangażowaniem politycznym pontyfikat Franciszka, nie mówiąc już o pontyfikacie Benedykta XVI. Prawdopodobnie będzie to tak upolityczniony pontyfikat jak ten Jana Pawła II, tyle że nasączony zupełnie inną treścią.

Jan Paweł II walczył z komunizmem, z systemami autorytarnymi. Leon XIV będzie walczyć z populizmem i militaryzacją światowej polityki?

- Leon XIV na pewno będzie się sprzeciwiać populizmowi, rozumianemu jako wykorzystanie niezadowolenia społecznego do polaryzowania społeczeństw pod pretekstem walki z "elitami", co praktykuje prezydent Trump. Jednocześnie podejmie agendę poprzednika w zakresie wspierania wykluczonych z peryferii geograficznych i społecznych. Jednak, czy będzie to dotyczyło również homoseksualistów, tego na razie nie wiemy. Ja w to wątpię.

***

dr hab. Arkadiusz Stempin - historyk, politolog i watykanista; specjalista od najnowszej historii Niemiec; profesor nadzwyczajny Uczelni Korczaka w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu; częsty komentator życia politycznego; autor książek "Angela Merkel. Cesarzowa Europy" (Agora, 2014) i "Kryminalna historia Watykanu" (Agora, 2024).

"Studio Watykan": Ks. Andrzej Kobyliński o nowym papieżu interia INTERIA.PL