Również w sobotę pojawiła się informacja, że po decyzji Polski, Węgry wprowadziły tymczasową blokadę importu ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych.

Węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy przekazał, że zakaz ma pomóc w obronie rynku wewnętrznego.

Ukraińskie zboże nie przejedzie przez Polskę i Węgry. KE wydała oświadczenie

Do decyzji polskiego i węgierskiego rządu odniosła się w niedzielę Komisja Europejska.

"Jesteśmy świadomi zapowiedzi Polski i Węgier dotyczące zakazu importu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. Zwracamy się do odpowiednich organów o dalsze informacje, by móc ocenić środki" - brzmi treść komunikatu, do którego dotarł Polsat News.

"Należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne. W tak trudnych czasach kluczowe znaczenie ma koordynacja i dostosowanie wszystkich decyzji w UE" - podkreśla Komisja Europejska.