Słodycze mogą pomóc w walce z rakiem trzustki. Kluczowy jeden składnik

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Hongkongu zbadał skuteczność związku na myszach. Odkryto, że isoliquiritigenin obniża wskaźnik przeżywalności komórek nowotworowych nawet o 80 procent i zwiększa wpływ leków powszechnie stosowanych w leczeniu raka. Zaledwie 30 mg/kg masy ciała zmniejszyło rozmiar guza do mniej więcej takiego samego, jak w przypadku leczenia konwencjonalnym lekiem do chemioterapii - gemcytabiną .

Substancja z lukrecji może pomóc w walce z rakiem

Co ważne, związek powodował znacznie mniej skutków ubocznych. Gryzonie, na których testowano skuteczność isoliquiritigeninu nie doświadczyły znaczącej utraty masy ciała ani spadku liczby czerwonych i białych krwinek, jak miało to miejsce w przypadku gemcytabiny. Badacze zauważyli ponadto, że połączenie obu substancji zmniejsza komórki rakowe o co najmniej 18 procent. Oznacza to, że takie rozwiązanie może być jeszcze korzystniejsze dla zdrowia.