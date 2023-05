Skandaliczne słowa węgierskiego generała. Ambasador RP odpowiada

Oprac.: Jan Manicki Świat

Nie milkną echa wypowiedzi szefa sztabu węgierskiej armii, który agresję Niemiec na Polskę w 1939 roku nazwał "wojną lokalną". List do generała Gabora Borondiego wystosował w tej sprawie ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek. "To niemożliwe do zaakceptowania wykrzywianie historii" - podkreślił polski dyplomata.

Zdjęcie Ambasador Polski w Budapeszcie skierował list do węgierskiego generała Gabora Borondiego / David Pressman / Twitter