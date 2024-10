Kim Jo Dzong "zagroziła zniszczeniem"

Najmłodsza córka Kim Dzong Ila , będąca członkinią Komisji do Spraw Państwowych zagroziła, że "zniszczy Seul , jeśli jakikolwiek bezzałogowiec przekroczy granicę pomiędzy krajami" - poinformowało NK News.

Siostra Kim Dzong Una: Celowe przyzwolenie i działanie w zmowie

Minister obrony Korei Południowej zaprzeczył, by oskarżenia Pjongjangu miały pokrycie w faktach. Wkrótce później głos zabrali przedstawiciele wojska. Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Południa orzekło, że nie może potwierdzić czy twierdzenia Korei Północnej są prawdziwe.

Do oświadczenia odniosła się Kim Jo Dzong, która stwierdziła, że nawet jeśli maszyny wysłane zostały przez cywilów, nie spotkało się to z żadną reakcją południowokoreańskiej armii .

"Gdyby wojsko nie reagowało na używanie przez obywateli dronów - powszechnie uznawanych za wielofunkcyjne narzędzia wojskowe - w celu naruszenia suwerenności innego kraju i zwiększając w ten sposób ryzyko konfliktu zbrojnego z potencjalnym przeciwnikiem, byłoby to równoznaczne z celowym przyzwoleniem i działaniem w zmowie" - orzekła siostra Kim Dzong Una.

Korea Północna walczy z krytyką Kim Dzong Una od lat

Rząd Korei Północnej przykłada wiele uwagi, by przeciwdziałać jakimkolwiek krytyce pod adresem swojego przywódcy. Począwszy od maja, do Korei Południowej wysłano tysiące balonów, do których doczepione były torby ze śmieciami. Akcja miała być odpowiedzią na rzekome zrzucenie przez południowokoreańskich aktywistów na terenie KRLD ulotek antypropagandowych.