Korea Północna postawiła ultimatum swoim sąsiadom z Południa, by ci zaprzestali rozsyłania "ulotek propagandowych" nad Pjongjangiem za pomocą dronów. Reżim podkreśla, że jeśli Seul nie dostosuje się do żądań "wszystkie dostępne środki ofensywne Armii Ludowej będą gotowe do działania w każdej chwili". Południowokoreańskie wojsko zaprzeczyło jednak, jakoby takie sytuacje miały miejsce.