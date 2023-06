Korea Południowa: Schody ruchome zawróciły. Ludzie potykali się i spadali

Według tamtejszej policji, 14 osób zostało poszkodowanych - trzy z nich trafiły do szpitala z obrażeniami pleców oraz nóg, z kolei pozostali nie mają poważnych urazów. Na miejscu udzielono im pomocy medycznej, po czym mogli wrócić do domu. Agencja Yonhap dodaje, że nikt nie był w stanie, który zagrażałby życiu.

Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, policja będzie dokładnie badać sprawę. Stwierdzono jednak, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że to ktoś z podróżnych użył "ręcznego systemu obsługi schodów ruchomych", co doprowadziło do zmiany kierunku jazdy.