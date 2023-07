Sąsiedzka kłótnia o zbyt głośne żaby. W tle słowa francuskiego ministra

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Do niecodziennej sytuacji doszło we francuskiej wiosce Frontenex. Zdenerwowany sąsiad nasłał policję na 92-latkę. Powodem frustracji mężczyzny były pływające w przydomowym stawie żaby. Zdaniem zbulwersowanego sąsiada płazy zachowywały się zdecydowanie zbyt głośno. - Życie na wsi oznacza akceptację pewnych niedogodności - argumentował w zeszłym roku francuski minister ds. życia na wsi Joël Giraud. We Francji przyjęto przepisy mające na celu zachowanie jak największej naturalności terenów wiejskich kraju poprzez ochronę „dziedzictwa sensorycznego” .

Zdjęcie Zbyt głośne żaby stały się powodem sąsiedzkiej sprzeczki / Reporter/Marek Dybas/AFP/MARIJAN MURAT /