Sąsiad Rosji ma dość. "Historyczny moment"

W piątek, do zamykanych przejść granicznych w południowo-wschodniej Finlandii, w których koncentruje się ruch z Petersburga i Moskwy , przybyło ponad 100 osób pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Płn.-Wsch.

Finlandia: Za napływem migrantów stoi obce państwo

Fińskie władze przyznały, że za wzmożonym napływem nielegalnych imigrantów , do czego doszło w mijającym tygodniu, stoi obce państwo lub inny podmiot , a służby rosyjskie, inaczej niż dotychczas, świadomie przyzwalają na przepływ osób nieposiadających ważnych dokumentów.

Zamknięte zostały cztery główne przejścia granicy z Rosją , tj. w okolicy miejscowości Virolahti , Lappeenranta , Imatra oraz w Karelii Północnej w Niirala. Zakaz przekraczania granicy w tych punktach będzie obowiązywał - jak założył rząd - przez trzy miesiące, do 18 lutego.

Fińskie media: "Historyczny moment"

"Historyczne" - jak relacjonują główne fińskie media - opuszczenie szlabanów - odbyło się w spokojnych warunkach. Jedynie wieczorem w punkcie kontroli w Niirala doszło do incydentu. Jeden z imigrantów, który dotarł do granicy razem z około trzydziestoosobową grupą, w tym rowerzystów, nie zastosował się do poleceń i strażnicy musieli użyć gazu łzawiącego - potwierdził dowódca jednostki Samuli Murtonen.