Piesza w centrum San Francisco została ciężko ranna i uwięziona pod autem podczas wypadku, do którego doszło z udziałem dwóch samochodów, w tym jednego prowadzonego bez kierowcy - podło CNN. - W aucie nie było ani kierowcy, ani pasażera, którzy mogliby opowiedzieć, co się wydarzyło - mówił rzecznik Straży Pożarnej w San Francisco Justin Schorr. Kobieta po zdarzeniu trafiła do szpitala.