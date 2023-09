Są wściekli po katastrofalnej powodzi. Podpalili dom burmistrza

Dom burmistrza miasta Derna w Libii został podpalony w trakcie protestu, podczas którego mieszkańcy domagali się odpowiedzi w związku z katastrofalną powodzią - podaje we wtorek BBC. W ubiegłym tygodniu na skutek huraganu Daniel doszło do przerwania się dwóch niszczejących zapór niedaleko Derny, co doprowadziło do wdarcia się olbrzymiej ilości wody do miasta i śmierci tysięcy osób.