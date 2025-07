Rosyjski samolot pasażerski S7 Airlines lecący do Soczi musiał niespodziewanie zawrócić na lotnisko w Nowosybirsku.

W piątek rosyjski samolot pasażerski S7 Airlines , lecący do rosyjskiego kurortu Soczi , niespodziewanie zawrócił na lotnisko w Nowosybirsku na Syberii. Powodem decyzji pilota była potrzeba sprawdzenia systemów ciśnienia w kabinie - podały linie lotnicze oraz syberyjska prokuratura.

Rosja. Samolot pasażerski lecący do Soczi nagle zawrócił na Syberię

"Lot S7 5103 z Nowosybirska do Soczi wraca do swojego lotniska startowego, aby sprawdzić system kontroli ciśnienia w kabinie" - przekazały linie lotnicze agencji Reutera. Przewoźnik podał w oświadczeniu, że samolot wyczerpał paliwo przed lądowaniem i że przygotowano zastępczą maszynę, która przewiezie pasażerów do ich miejsca docelowego.