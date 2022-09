- Bardzo martwi nas ekologia Zatoki Kaliningradzkiej. Organizacje ekologiczne wielokrotnie zauważały, że konsekwencje są nieprzewidywalne, ale strona polska kontynuowała budowę kanału - stwierdził urzędnik.

Zdaniem Łyskowa przekop wykonano wyłącznie z przyczyn politycznych, a nie ekonomicznych.

Przekop Mierzei Wiślanej. Argumenty o ekologii padają nie po raz pierwszy

Michał Marek z Centrum Badań Nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa zwrócił uwagę na to, że Rosjanie już wcześniej używali ekologii jako argumentu. Krytykowali m.in. budowę zapory na granicy z Białorusią twierdząc, że zaszkodzi ona swobodnej migracji zwierząt.

"W obliczu tego jak Rosjanie traktują ludzi, przekaz ten jest mało wiarygodny" - napisał Michał Marek.

Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej

Kanał na Mierzei Wiślanej został otwarty 17 września. Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 km. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały docelowo 5 m głębokości.

Jak podkreślił polski rząd z chwilą uruchomienia kanału Polska zerwała z dominacją Rosji w regionie, a statki zyskały swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego, w tym przede wszystkim portu morskiego w Elblągu.

W kwietniu wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski informował, że ostateczny koszt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie znany w październiku lub listopadzie tego roku.