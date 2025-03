Według relacji kierownika SOR, Nikolaja Lambrinowa, napastnik nie używał żadnego narzędzia, ale jego agresja była wyjątkowo trudna do opanowania z powodu zażytych substancji psychoaktywnych. - Osoby po spożyciu środków narkotycznych zachowują się zupełnie irracjonalnie, są bardzo trudne do opanowania. (...) Takie osoby są pozbawione normalnych uczuć, choćby odczuwania bólu i nawet próba przytrzymania nie robi żadnego wrażenia - tłumaczy lekarz cytowany przez portal e-legnickie.pl.

W związku z jego stanem oraz zachowaniem policjanci przewieźli go do legnickiego szpitala, gdzie został przypięty pasami w karetce. Po kilku godzinach się uspokoił, dlatego pozostawiono go na SOR-ze na obserwacji. Niespodziewanie jednak, gdy przyszło do przeprowadzenia badań, zaatakował personel medyczny.