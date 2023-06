Rosja: Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zatruciem podrabianego cydru

Oprac.: Anna Nicz Świat

Co najmniej 30 osób zmarło po zatruciu napojem alkoholowym w Rosji. Kilkadziesiąt osób przebywa w szpitalach. Do zatrucia doszło w kilku regionach. "Producent napoju został we wtorek aresztowany na dwa miesiące" - podał portal Radia Swoboda.

Zdjęcie Rosjanie zatruli się cydrem / Mark Lee / pixabay.com