Rosyjskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w niedzielę poinformowało w oficjalnym komunikacie, że dzień wcześniej zmarł wiceminister tego resortu Piotr Kuczerenko.

Reanimacja w samolocie

"Zachorował w samolocie, którym rosyjska delegacja wracała z podróży służbowej na Kubę. Samolot wylądował w mieście Mineralne Wody, gdzie lekarze próbowali mu pomóc, ale nie udało im się uratować Piotra" - napisano w komunikacie.

ZOBACZ: Znany rosyjski polityk nie żyje. "Zatruł się grzybami"

Do śmierci wiceministra odniosła się również służba prasowa resort zdrowia Kraju Stawropolskiego. Podała, że jeden z pasażerów lotu z Hawany do Moskwy, źle się poczuł, w związku z czym zdecydowano o wcześniejszym lądowaniu. "Na prośbę załogi zespół pogotowia ratunkowego został natychmiast wysłany na lotnisko. Lekarze weszli na pokład samolotu natychmiast po wylądowaniu i rozpoczęli reanimację. Medycy zrobili wszystko, co możliwe, aby uratować pacjenta, ale niestety zmarł" - podano w raporcie, cytowanym przez agencję TASS.

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 46-latka. Podane informacje pochodzą z rosyjskich resortów oraz mediów i nie zostały potwierdzone przez inne źródła.

Kim był Piotr Kuczerenko?

Piotr Kuczerenko urodził się 3 maja 1977 r. w mieście Dudinka. W 2001 ukończył Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Ludowej, gdzie studiował prawo.

W późniejszych latach był m.in. prawnikiem Moskiewskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, wykładowcą Uniwersytetu Przyjaźni Ludowej Rosji. 30 marca 2020 został mianowany wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej.

Odznaczony medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny II stopnia.

Prywatnie Kuczerenko był mężem znanej w Rosji gruzińskiej piosenkarki popowej Diany Ghurckai. Mają 15-letniego syna.