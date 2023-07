Okaz został znaleziony w poniedziałek 70 km na zachód od Miami w rezerwacie Big Cypress podczas ekspedycji, mającej na celu ograniczenie rozwoju tych inwazyjnych węży, należących do największych na świecie.

Floryda: Schwytano sześciometrowego węża. To pyton birmański

Schwytane zwierzę ważyło blisko 57 kg i zostało przekazane do "Conservancy of Southwest Florida" - organizacji ekologicznej, która bada pytony birmańskie.

- Byliśmy przekonani, że te węże mogą być tak duże , a teraz mamy na to dowód - powiedział biolog Ian Easterling, nazywając wielkość pytona rekordową.

- To niepokojące, (dlatego - red.) musimy wyrwać duże samice z ekosystemu, zanim złożą jaja - powiedział Jake Waleri, który złapał gada.

Wąż dusiciel to zagrożenie dla rodzimych gatunków

Pyton birmański, sprowadzony z południowo-wschodniej Azji pod koniec ubiegłego wieku, znalazł idealny ekosystem do rozmnażania się w Everglades, rozległych subtropikalnych mokradłach na południu Florydy.

To dlatego lokalni biolodzy starają się je wyłapać bądź zabijać, na co nie potrzebują zezwolenia. Jeśli chcą pozbawić je życia, muszą to jednak wykonać w sposób humanitarny.