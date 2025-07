- Wzywamy stronę azerską do podjęcia działań w celu powrotu do poziomu stosunków międzypaństwowych , które są sformułowane w oficjalnych dokumentach (…) Przypomnę, że jest to sojusz strategiczny - oświadczyła rzecznik rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, dodając, że władze w Baku "podjęły znaczną liczbę prowokacyjnych kroków".

- Ukraina zrobi wszystko co możliwe, aby dolać oliwy do ognia, sprowokować stronę azerską do kontynuowania emocjonalnych działań. To bardzo łatwe do przewidzenia. Rosja nigdy nie groziła i nie grozi Azerbejdżanowi - przekonywał rzecznik prezydenta Rosji.