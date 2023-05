Kobieta wraz z rodziną robiła zdjęcia w Buckeye Valley w Arizonie w USA. W pewnym momencie sytuacja zrobiła się bardzo niebezpieczna - rój rozwścieczonych pszczół zaatakował dzieci.

Matka ruszyła na ratunek dwóch córek i była w stanie bezpiecznie doprowadzić je do zaparkowanego samochodu - podaje Arizona Fire & Medical Authority w mediach społecznościowych. Niestety kobieta nie była w stanie schronić się przed rojem, a pszczoły użądliły ją ponad 75 razy.

USA: Atak roju pszczół. Użądliły kobietę ponad 75 razy

Tamtejsze władze przekazały nagranie, na którym słychać babcię, która zgłosiła sprawę dyspozytorowi policji. - Proszę, pospieszcie się, moja córka nie może dostać się do samochodu, jest atakowana przez pszczoły - apelowała kobieta, która została poinformowana o całej sytuacji przez swoją córkę.

W sieci rozeszło się nagranie, na którym widać strażaków walczących z rojem pszczół, którzy użyli piany, aby je uspokoić. W komunikacie załączonym do filmiku straż pożarna pochwaliła kobietę za jej działanie. "Szybkie myślenie matki uratowało dzieci przed użądleniem. Umieściła je w samochodzie, a następnie wzięła na siebie ciężar" - oświadczono.

Jak podaje "Mirror", powołując się na tamtejsze służby, kobieta doszła do siebie po rozległych użądleniach.

Sytuacja skłoniła władze do przypomnienia zasad bezpieczeństwa w przypadku podobnego ataku. Jak zaznaczono, dostanie się do bezpiecznego miejsca, to podstawa, żeby uniknąć użądleń. "Biegnij w linii prostej, zakryj twarz i udaj się do schronienia. Nigdy nie wchodź do wody i nie walcz z pszczołami" - podkreślono.

Aaron Lorti, właściciel AZ Bee Kings, firmy zajmującej się zdejmowaniem gniazd pszczół, powiedział, że ataki "pszczół morderców" zdarzają się o tej porze roku, bo "owady zapylają i przenoszą się w inne miejsca". Dodał jednak, że oznacza to, że są bardzo agresywne i jeśli ktoś spróbuje z nimi "zadrzeć", to będą próbowały zabić.