Jak donosi Bloomberg, Donald Trump miał zwrócić się w sprawie mediacji bezpośrednio do Władimira Putina podczas lutowej rozmowy telefonicznej. Następnie kluczowi urzędnicy z administracji republikanina omówili szczegółowo tę kwestię z rosyjskimi odpowiednikami podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Po spotkaniu w Rijadzie szef rosyjskiej dyplomacji wyruszył do Teheranu, gdzie spotkał się ze swoim irańskim odpowiednikiem, aby przekazać mu szczegóły spotkania z ludźmi Trumpa.

Redakcja Bloomberga zwróciła się do rzecznika Kremla, który w odpowiedzi na pytania stwierdził, iż: "Rosja uważa, że Stany Zjednoczone i Iran powinny rozwiązywać wszystkie problemy poprzez negocjacje. Moskwa jest gotowa zrobić wszystko, co w jej mocy, aby to osiągnąć".