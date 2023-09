Do zdarzenia w Bishopstoke w Wielkiej Brytanii doszło końcem lipca, jednak brytyjskie media dopiero teraz zajęły się historią Roba Byrne.

Jak informuje BBC, mężczyzna cudem przeżył atak trzymetrowego pytona . Według relacji mężczyzny kończył on porządki w oranżerii i już zbierał się do wyjścia, gdy zauważył ruch za jedną z żaluzji.

Wielka Brytania. Trzymetrowy pyton zaatakował mężczyznę

Można powiedzieć, że Roba Byrne uratowała m.in. jego błyskawiczna reakcja. Pyton siatkowy w ułamku sekundy rzucił się na mężczyznę i ranił go w rękę.

- Jego kły rozcięły moje ramię do krwi - mówi mieszkaniec Bishopstoke. Jak dodaje, kły gada wbiły się w jego rękę oraz koszulkę.

- Kiedy go odepchnąłem, cofnął się do połowy oranżerii, ale tym samym przyparł mnie do ściany. Tak jakby machał i na mnie patrzył - wspomina Rob Byrne.