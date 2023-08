Katrin Goering-Eckardt otrzymała przesyłkę. W niej martwe zwierzę i pogróżki

"Wczoraj moja współpracowniczka w biurze okręgowym znalazła list zaadresowany do mnie z obelgami i groźbami - oraz martwą myszą" - napisała Goering-Eckardt we wtorek na platformie X, dawniej Twitterze. "To odrażające" - podkreśliła.