"Podczas kontroli społecznej Tontitown Police Department aresztowano Jeremy'ego Sherlanda - ojca, który przekłuł ucho swojemu synowi. Chłopak chwalił się kolegom z klasy, że jego pijany ojciec 'trzymał go w uścisku i wepchnął mu kolczyk w ucho'" - podano w policyjnym komunikacie.

Sprawę do służb zgłosił pracownik liceum w Springdale w stanie Arkansas. 45-letni mężczyzna przyznał się, że przekłuł ucho dziecku, jednak nie pozwolił, aby jego syn rozmawiał z policjantami. "Nie odpowiadał również na żadne pytania. To spowodowało, że do domu Sherlandów wpadli funkcjonariusze, którzy aresztowali ojca na podstawie nakazu wydanego przez prokuraturę hrabstwa Waszyngton" - pisze "New York Post".

Reklama

Całe zdarzenie zostało nagrane przez syna i trafiło do sieci. Widać na nim czterech policjantów. Dwóch z nich zakuwa 45-latka w kajdanki i po chwili siłą wyprowadza z domu. Jeden z funkcjonariuszy rozmawia z żoną zatrzymanego, która pyta, dlaczego przyszli do jej domu i domaga się jakichkolwiek informacji.

USA: Przekłuł synowi ucho. Do jego domu wpadli policjanci

Dalej widzimy, jak policjanci prowadzą Sherlanda do radiowozu, a podążający za nimi syn przyznaje, że chciał mieć piercing. Jeszcze kiedy cała akcja działa się wewnątrz domu, jeden z funkcjonariuszy wyjaśnił, że zatrzymują 45-latka, bo wykonał "ingerencję w ciało bez posiadania uprawnień". Na ten zarzut Jeremy Sherland wybucha śmiechem i zaczyna się szarpać.

TikTok

W Arkansas nielegalne jest przeprowadzanie zabiegów ingerujących w ciało osób poniżej 16 roku życia, niezależnie od zgody rodziców. Naruszenie tego prawa podchodzi pod klasę D - co ma najmniej poważne konsekwencje prawne.

Oprócz tego, że mężczyzna nie posiadał licencji na robienie piercingu, nielegalne było również miejsce jego wykonania, czyli "nielicencjonowanym obiekcie". Jak podaje "New York Post", ojciec został również oskarżony o "narażenie dobra nieletniego, odmowę poddania się aresztowaniu i utrudnianie działań służb".

Mężczyzna spędził dwie noce w areszcie i wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 1500 dolarów.