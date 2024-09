W poniedziałek rosyjski rząd poparł projekt ustawy mówiący o wprowadzeniu kary finansowej za "propagowanie odmowy posiadania dzieci" . Projekt jest podobny do tego odnoszącego się do promowania związków jednopłciowych, czy zmiany płci.

Rosja. Sprzeciwiają się "promowaniu bezdzietności". Będą surowe kary

Jak podaje Radio Swoboda, za rozpowszechnianie informacji mówiących w pozytywny sposób o braku posiadania dzieci, czy nawet szerzenie neutralnych wiadomości na ten temat, Rosjanom będzie grozić kara grzywny do 100 tys. rubli (4,1 tys. zł).

Jeśli jednak takie informacje będą przekazywane przez osoby prawne, grzywna będzie o wiele większa - nawet do miliona rubli (ok. 41,3 tys. zł), dodatkowo osoby te podlegać będą zawieszeniu w wykonywaniu pracy na trzy miesiące. Na tym jednak kary się nie kończą. W przypadku, gdy promowanie nieposiadania dzieci będzie skierowane do nieletnich, grzywna będzie podwojona. Natomiast jeśli działania będą prowadzone przez internet bądź inne środki masowego przekazu, można otrzymać nawet cztery mln rubli kary (165 tys. zł).