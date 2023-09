Próbował uratować kolegę, który wpadł do kadzi z prosecco. Sam zginął

Włoski winiarz został znaleziony martwy w kadzi z prosecco. Wcześniej próbował uratować kolegę, który wpadł do tego samego zbiornika. Mężczyznę zabiły toksyczne opary, który powstają podczas procesu fermentacji. Uratowany współpracownik trafił do szpitala. Zdarzenie na nowo spowodowało dyskusję nad standardami bezpieczeństwa w branży produkcji żywności i napojów we Włoszech.