Problem mieszkańców włoskiego miasteczka. Chodzą dzwonić w jedno miejsce

Włoskie media podały, że interpelację, dotyczącą najbardziej w kraju "odłączonej" od technologii miejscowości w gminie Tricase, w krainie Salento, złożył w parlamentarnej komisji do spraw transportu, poczty i telekomunikacji deputowany Andrea Caroppo. Zaapelował on również do rządu o rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy.

Włochy. Mieszkańcy pozbawieni zasięgu i internetu

"Jest nie do pomyślenia, aby w erze cyfrowej były ośrodki, ważne także z turystycznego punktu widzenia, które są zmuszone do izolacji" - dodał deputowany. Dodatkową konsekwencją tej sytuacji jest to, że nie działają tam terminale do kart płatniczych.