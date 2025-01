Jun Suk Jeol w więzieniu. Warunki aresztu byłego prezydenta

Po przybyciu do aresztu śledczego w Seulu Jun Suk Jeol przeszedł standardowe procedury, w tym wykonanie fotografii do akt oraz szczegółowe badanie fizyczne. Został umieszczony w jednoosobowej celi o powierzchni 12 metrów kwadratowych, co stanowi luksus w porównaniu do standardowych cel w tym ośrodku (3,4 metrów kwadratowych). Zawieszony prezydent, podobnie jak inni zatrzymani oczekujący na proces, otrzymał więzienny strój w kolorze khaki.