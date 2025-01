Korea Południowa. Zatrzymany prezydent milczy. Powołuje się na swoje zdrowie

W środę Jun został doprowadzony na przesłuchanie po tym, jak funkcjonariusze CIO i policji wkroczyli do jego rezydencji w Seulu i wykonali sądowy nakaz aresztowania go pod zarzutem zamachu stanu. Podczas trwających ponad 10 godzin procedur Jun korzystał z prawa do milczenia. Ponadto odmówił stawienia się przed śledczymi w czwartek, powołując się na względy zdrowotne.