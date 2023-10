"Dziękuję mu za wspaniałe lata, które razem przeżyliśmy, za trudności, przez które przeszliśmy i za to, że dał mi najważniejszą rzecz w moim życiu, czyli naszą córkę Ginevrę " - napisała premier Włoch.

Giorgia Meloni rozstaje się z Andreą Giambrunem

"Nasze drogi już dawno się rozeszły i nadszedł czas, aby to przyznać. Będę broniła tego, kim byliśmy, będę broniła naszej przyjaźni i za wszelką cenę będę broniła siedmioletniej dziewczynki, która kocha swoją matkę i kocha swojego ojca, tak jak ja nie byłam w stanie pokochać swojego. Nie mam nic więcej do powiedzenia" - czytamy we wpisie szefowej włoskiego rządu.