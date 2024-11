Sprawa Donalda Trumpa odroczona na czas nieokreślony

Sędzia prowadzący Juan Merchan zdecydował odroczyć na czas nieokreślony wydanie wyroku w sprawie prezydenta elekta. Pierwotnie miało to odbyć się we wtorek 26 listopada.

Ponadto Donald Trump ma termin do 2 grudnia, by złożyć wniosek o oddalenie sprawy, a prokuratorzy mają czas do 9 grudnia na odpowiedź. Sędzia nie wyznaczył nowej daty wydania wyroku ani nie wskazał, jak długo postępowanie pozostanie zawieszone. Juan Merchan nie wskazał również, kiedy wyda orzeczenie w sprawie wniosku przyszłej głowy państwa o oddalenie sprawy.