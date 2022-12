The Kraft Company reklamuje swoje dania do kuchenki mikrofalowej jako "gotowe w 3,5 minuty", ale Amanda Ramirez twierdzi, że trwa to dłużej.

W pozwie o wartości 5 mln dolarów zwraca uwagę, że deklarowany czas nie obejmuje przygotowania posiłku - zdjęcia wieczka i rozerwania woreczka z sosem przed dodaniem wody i wymieszaniem.

Prawnicy Ramirez podnoszą, że kobieta nie kupiłaby tego produktu za taką cenę, gdyby "znała prawdę".

Zwrócono się również do firmy o "zaprzestanie oszukańczej reklamy" i "zaangażowanie się w korygującą kampanię reklamową". Pozew złożono w sądzie na Florydzie w ubiegłym miesiącu.

Firma Kraft Heinz Foods określiła pozew jako "niepoważny".

"Jesteśmy świadomi tego frywolnego pozwu i będziemy zdecydowanie bronić się przed zarzutami zawartymi w skardze" - powiedział BBC rzecznik firmy.

Amerykanie kontra fałszywe reklamy

To nie pierwszy raz, kiedy amerykański klient pozwał firmę za fałszywą reklamę.

Na początku tego roku mieszkaniec Nowego Jorku złożył pozew przeciwko McDonald's. Skarży się, że ich reklamy sprawiają, że hamburgery wyglądają na znacznie większe niż są w rzeczywistości.

W pozwie zwrócono uwagę, że hamburgery w reklamie były co najmniej o 15 proc. większe niż w restauracji.

Z kolei Burger King dostał podobny pozew na Florydzie w marcu.