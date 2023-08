Pożary na Hawajach. Mieszkańcy nie wiedzieli o zagrożeniu

Rzecznik Hawajskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego Adam Weintraub powiedział agencji Associated Press, że akta departamentu nie wskazują, by syreny ostrzegawcze na Maui zostały uruchomione we wtorek, kiedy to wybuchł pożar w Lahainie. - Zamiast tego hrabstwo wysłało alerty alarmowe na telefony komórkowe, do telewizji i stacji radiowych - stwierdził Weintraub. Jak zauważa AP, nie wiadomo, czy ostrzeżenia dotarły do mieszkańców, zanim doszło do awarii, które przerwały łączność z Lahainą. Informowano, że na całym Maui są problemy z zasięgiem, a nawet z połączeniami z numerem alarmowym 911. Szef straży pożarnej Maui Brad Ventura stwierdził z kolei, że ogień przeniósł się tak szybko z lasu do miasta, że "niemożliwe było przekazanie wiadomości do agencji zarządzania kryzysowego odpowiedzialnych za alerty".