Powrót niechcianego króla. Media aż huczą. "Wstydziłby się"

"Wstydziłby się" - mówi sprzedawca gazet w Hiszpanii, gdy pytam o przyjazd byłego króla Juana Carlosa. Wrócił po trzech latach z wygnania z Abu Zabi, co odnotowały natychmiast wszystkie media. Nikt nie powitał go na lotnisku, co w przypadku króla wydaje się nie do pomyślenia. Przyjechał bez rozgłosu. Odwrotnie niż kiedy opuszczał Hiszpanię.

Zdjęcie Hiszpańskim mediom nie umknął powrót niechcianego króla (zdjęcie w tle: Juan Carlos w miejscowości Sanxenxo, fot. MIGUEL RIOPA/AFP) /