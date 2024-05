Ponad sześć wiosek zostało dotkniętych osuwiskiem w regionie Mulitaka. Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 3 w nocy czasu lokalnego.

Lokalne władze początkowo podawały, że liczba ofiar śmiertelnych wynosiła ponad 100 osób. Najnowsze szacunki mówią o 670 ofiarach. Do niedzieli ratownikom udało się odnaleźć tylko pięć ciał i nogę szóstej ofiary. Szanse na odnalezienie osób żywych są coraz mniejsze.

Papua-Nowa Gwinea. Potężne osuwisko, masa poszkodowanych

Ratownicy z organizacji CARE Australia stwierdzili, że łączna liczba osób dotkniętych skutkami katastrofy prawdopodobnie jest większa niż 4 tys. , ponieważ obszar ten był "miejscem schronienia dla osób przesiedlonych w wyniku konfliktów" - padała w niedzielę agencja Reuters. Wspomniano, że w lutym 2024 r. co najmniej 26 mężczyzn zginęło w prowincji Enga w walkach plemiennych.

Przedstawiciele organizacji pomocowej relacjonowali, że piątkowe osuwisko pozostawiło gruz o wysokości nawet ośmiu metrów na obszarze 200 km2, odcinając dostęp do dróg, co utrudnia akcję niesienia pomocy. Helikoptery są jedynym sposobem na dotarcie do tego regionu.