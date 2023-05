Sytuacja jest szczególnie poważna we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na zachodzie Hiszpanii. To obszar należący do czołówki pod względem liczby sztuk bydła hodowlanego. Jak obliczyli w poniedziałek dziennikarze "El Mundo", w ciągu ostatnich dwóch lat do przedwczesnego uboju wymuszonego suszą trafiło na tym obszarze ok. 40 tys. sztuk bydła.

Lokalny hodowca Joaquin Gargallo przyznaje w rozmowie z dziennikiem, że w związku z wojną na Ukrainie i spekulacjami w obrocie zbożem, ceny pasz wzrosły trzykrotnie. Poważnym problemem ma być także niedobór wody.

Telewizja La Sexta zwraca uwagę, że do ekstremalnej suszy doprowadziły niewielkie opady deszczu. Eksperci podkreślają, że poziom wód w większości rzek jest niższy o 75 proc. niż zwykle.