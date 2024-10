Nie tylko w Polsce, ale całej Europie grzybiarze ruszyli do lasów. W innych krajach jednak grzybobranie jest obwarowane znacznie ostrzejszymi przepisami niż u nas. Osoby, które się do nich nie stosują, muszą liczyć się z wysokimi mandatami i grzywnami.

Kosztowne grzybobranie. Grzywny na ponad 7 tys. euro

Ustawa leśna Badenii-Wirtembergii co prawda zezwala na zbieranie owoców leśnych (w tym grzybów), ale tylko w małych ilościach. Mowa tu o maksymalnie kilogramie dziennie na osobę. Ponadto zbieranie jest zabronione m.in. w rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz lasach prywatnych.

Okazało się, że czterech mężczyzn ma łącznie aż 71 kg grzybów, w tym chronione w Niemczech gatunki. Celnicy za naruszenie ustawy leśnej nałożyli na mężczyzn grzywny w łącznej wysokości 7200 euro (ok. 31 tys. zł).

Choć kwota wydaje się duża, to grzybiarze i tak mogą mówić o szczęściu - za podobne wykroczenie można otrzymać grzywnę w wysokości 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł), a w szczególnych przypadkach kwota ta może sięgnąć nawet 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł).