Pomylili adres i zburzyli niewłaściwy dom. Później zniknęli

Susan Hodgson była na wakacjach, gdy zadzwonił do niej znajomy z pytaniem czy zleciła komuś wyburzenie sąsiadującego z jego działką domu, którego jest właścicielką. Na miejscu pracował już wtedy ciężki sprzęt.

Informacja była dla kobiety szokiem. Dom, o którym mowa, należał do jej rodziny przez ponad 40 lat. Co prawda ostatnio nikt w nim nie mieszkał, jednak nie zamierzała go sprzedawać, a już na pewno nie burzyć.