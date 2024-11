Katastrofa statku w Egipcie. Na pokładzie byli Polacy

Paweł Wroński , rzecznik MSZ, potwierdził we wtorek, że dwoje obywateli Polski zaginęło w poniedziałkowej katastrofie statku w Egipcie .

To kobieta i mężczyzna - relacjonował Wroński. Podkreślał, że oboje przed wylotem nie zarejestrowali się w systemie Odyseusz. To aplikacja umożliwiająca zgłoszenie do MSZ zagranicznej podróży.