W poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał liczbę północnokoreańskich ofiar konfliktu. Co najmniej 30 żołnierzy z tego kraju - rozmieszczonych celem wzmocnienia sił rosyjskich w wojnie przeciwko Ukrainie - zostało rannych lub zabitych w rosyjskim obwodzie kurskim.

Północnokoreańscy żołnierze w służbie Putinowi. Jaka jest ich rola?

Biały Dom ocenił, że północnokoreańscy żołnierze przenieśli się "na linię frontu (...) do aktywnego zaangażowania w operacje bojowe" - przekazał w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby .

Według HUR Korea Północna poniosła straty w weekendowych walkach w pobliżu rosyjskich wsi Plechowo, Worobża i Martynowka. "Co najmniej trzech północnokoreańskich wojskowych zaginęło" w pobliżu wsi Kuriłowka - przekazano w komunikacie na Telegramie. Stwierdzono również, że siły Pjongjangu są na bieżąco "uzupełniane" , aby "kontynuować aktywne operacje bojowe w tym obszarze".

Żołnierze Kima na wojnie. "Stoją jak kołki, strzelają na oślep"

- Koreańczycy z Północy biegają po otwartym polu, jest ich tak wielu. Zupełnie nie rozumieją, co się dzieje - mówi "Boxer", dowódca ukraińskiej jednostki dronów rozmieszczonej w obwodzie kurskim. - Nie wiem, czy oni nie rozumieją, co się dzieje, czy Rosjanie celowo im to robią. Nie potrafię powiedzieć - dodaje.