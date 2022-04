Do ataku doszło ok. godz. 12 w niedzielę na Skelton Road w dystrykcie Forest Gate w gminie Newham, gdy funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny uzbrojonego w maczetę - przekazała "The Telegraph" londyńska policja.

Jeden z policjantów został ranny w ramię, a następnie przewieziono go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Atak w Londynie. Trwa akcja policji

Sprawca nie został zatrzymany. Funkcjonariusze cały czas próbują nawiązać z nim kontakt. "Akcja trwa" - informuje BBC News.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z miejsca zdarzenia. Teren obstawia wiele policyjnych wozów.

Reklama