Gigantyczna elektrownia na południu Australii przestała działać, po tym jak przez ten region kraju przetoczyły się potężne burze . Ponad pół miliona gospodarstw domowych straciło dostęp do energii elektrycznej . Awaria zaburzyła transport kolejowy wokół Melbourne.

Południe Australii poza siecią

Do olbrzymich awarii i utrudnień komunikacyjnych doszło w Australijskim stanie Wiktoria . Z powodu bardzo silnych burz runęło kilka (według różnych źródeł od dwóch do sześciu) wież przekaźnikowych nieopodal miejscowości Anakie - poinformowało ministerstwo Energii, Środowiska i Działań na rzecz klimatu stanu Wiktoria (DECCA).

To wydarzenie doprowadziło do odcięcia od sieci energetycznej elektrowni Loy Yang A. Jak powiedziała minister ds. energii stanu Wiktoria Lily D’Ambrosio, z tego powodu łącznie ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych straciło dostęp do prądu.