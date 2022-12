Nowe polimerowe banknoty o nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów przedstawiają podobiznę króla Karola III na przedniej stronie.

Wielka Brytania. Nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III

Niewielki portret brytyjskie monarchy widnieje również w przezroczystym okienku.

Zdjęcie Banknot o nominale 5 funtów z wizerunkiem króla Karola III / BANK OF ENGLAND / materiał zewnętrzny

- To ważny moment, ponieważ król jest dopiero drugim monarchą, który pojawi się na naszych banknotach - powiedział cytowany przez BBC prezes Banku Anglii Andrew Bailey.

Bank Anglii przekazał, że od 2024 r. stare banknoty będą zastępowane stopniowo wraz z ich zużyciem.

"Zgodnie z wytycznymi rodziny królewskiej, aby zminimalizować wpływ tej zmiany na środowisko i finanse, nowe banknoty będą drukowane wyłącznie w celu zastąpienia zużytych banknotów i zaspokojenia ogólnego wzrostu popytu. Pieniądze przedstawiające królową Elżbietę II i króla Karola III będą zatem krążyć wspólnie" - napisano w komunikacie banku.

Reklama

Zdjęcie Banknot o nominale 10 funtów z wizerunkiem króla Karola III / BANK OF ENGLAND / materiały prasowe

W praktyce oznacza to, że przez następnych kilka lat w obiegu pozostaną zarówno pieniądze z podobizną nowego króla, jak i jego zmarłej we wrześniu matki.

Jak informuje Bank Anglii, mimo że zaprezentowane we wtorek projekty banknotów będą zawierały nowy portret monarchy, rewers każdego banknotu pozostanie niezmieniony.

Dlatego, jak tłumaczy bank, pieniądze można weryfikować przy użyciu tych samych zabezpieczeń, co istniejące banknoty z królową.

Zdjęcie Banknot o nominale 50 funtów z wizerunkiem króla Karola III / BANK OF ENGLAND / materiały prasowe

Wielka Brytania. Monety z wizerunkiem Karola III już w obiegu

Królowa Elżbieta II była pierwszym władcą Wielkiej Brytanii, której wizerunek pojawił się na banknotach emitowanych przez Bank Anglii. Biorąc pod uwagę dotychczasową tradycję zmiana władcy wiązała się z wprowadzeniem wizerunku nowego monarchy po śmierci poprzednika.

Obecnie w obiegu znajduje się około 4,5 mld banknotów z wizerunkiem królowej o łącznej wartości około 80 mld funtów.

Zdjęcie Nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III / BANK OF ENGLAND / materiały prasowe

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie grudnia Brytyjska Mennica Królewska rozpoczęła emisję pierwszych monet z wizerunkiem Karola III.



Jako pierwsze do portfeli Brytyjczyków trafią monety o nominale 50 pensów, której wzór, razem z pamiątkową monetą 5-funtową, zaprezentowano pod koniec września. Do tej pory nowe 50-pensówki były wybijane tylko na użytek kolekcjonerski, a teraz zaczęła się produkcja monet, które wejdą do powszechnego obiegu.



W Wielkiej Brytanii w użyciu jest ok. 27 miliardów monet z wizerunkiem Elżbiety II, a średni cykl życia monet to ok. 20 lat. Royal Mint produkuje około miliarda monet rocznie.