Na miejscu miał znajdować się także mężczyzna, który ostrzegał kierujących przed powstającym w asfalcie zapadliskiem.

Zapadlisko w drodze w Nottinghamshire. Zawalił się kanał ściekowy

Z ustaleń służb pracujących na miejscu wynika, że zapadlisko powstało przez wady infrastruktury kanału ściekowego. "Przepraszamy za zakłócenia, które powstały przez zawalenie się rury kanalizacyjnej na Carlton Road" - informowało w rozmowie z BBC przedsiębiorstwose Severn Trent Water.

Na miejscu prowadzono prace, które miały na celu jak najszybsze usunięcie problemu. Konieczne okazało się zamknięcie drogi.



Rada Hrabstwa Nottinghamshire informowała w niedzielę o współpracy z inżynierami z przedsiębiorstwa kanalizacyjnego. "Będziemy informować opinię publiczną po zidentyfikowaniu przyczyny i zaplanowaniu napraw" - brzmi fragment wydanego komunikatu.

"To już trzeci raz w ciągu około trzech lat, więc trzeba pomyśleć poważnie o przyszłości. To powracający problem i musimy go rozwiązać" - cytuje słowa radnego Glynna Gilfoyle'a portal itv.com.