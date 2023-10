Rekordziści wśród kręgowców

Płazy mają się bardzo źle

Polska salamandra czuje się dobrze

Zwierzęta przegrywają ze zmianami

Rośnie liczba gatunków płazów, które całkowicie wyginęły . W 1980 roku ta liczba wyniosła 23, do 2004 roku wymarło kolejnych 10 gatunków a do 2022 kolejne cztery. Łącznie zniknęło 37 gatunków płazów. Ostatnimi ofiarami były ropucha arlekinowa ( Atelopus chiriquiensis ) oraz żaba z gatunku Taudactylus acutirostris .

Co możemy zrobić?

Jak wskazują eksperci, płazom może pomóc między innymi rozszerzenie ochrony ich siedlisk. Samo to może jednak nie wystarczyć. Według autorów raportu należy dążyć do tego, by chronić naturalne korytarze zwierząt, by umożliwić im powolne zwiększanie zasięgu występowania w obliczu zmian klimatu.