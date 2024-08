Piorun uderzył w boisko. Ośmiu nastolatków trafiło do szpitala

Osiem osób trafiło do szpitala po uderzeniu pioruna w szwedzkim Lidingö. Trzy z nich są ciężko ranne, wszyscy poszkodowani to nastolatkowie. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas treningu klubu piłkarskiego. Młodzi zawodnicy mieli szukać schronienia pod drzewami, rosnącymi tuz przy boisku.