Pierwszy krok ze strony Francji? Do mediów wyciekł list w sprawie reparacji

Brytyjski dziennik "The Guardian" dotarł do listu, który otwiera dyskusję na temat reparacji dla Nigru. Chodzi o masakry, których francuskie wojska dopuściły się w tym kraju w 1899 roku. Jak czytamy, Paryż wyraża gotowość do rozmów na temat ewentualnych reparacji, jednak nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za dokonane zbrodnie.