Wakacje na Malediwach jeszcze droższe

Pasażerowie klasy ekonomicznej uiszczają opłatę w wysokości 50 dolarów (ok. 200 zł). Za podróż pierwszą klasą trzeba zapłacić 240 dolarów (ok. 1000 zł). Podróżujący klasą biznes są zmuszeni wydać dodatkowo 120 dolarów (ok. 491 zł).

Większa opłata ekologiczna

Co więcej od stycznia 2025 roku rośnie także podatek ekologiczny. Opłata pobierana od każdego turysty zostanie podwojona z kwoty sześciu dolarów (ok. 24 zł) do 12 dolarów (ok. 48 zł) dziennie dla kurortów mających ponad 50 pokoi oraz z trzech (ok. 12 zł) do sześciu dolarów dziennie dla kurortów poniżej 50 pokoi. W styczniu 2023 roku podatek ten został znacznie podniesiony z 12 proc. do 16 proc., co miało istotny wpływ na turystykę na Malediwach.