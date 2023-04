Choć rzadko występuje u ludzi, wirus H3N8 jest powszechny u ptaków, u których powoduje niewielkie lub żadne objawy choroby. "Nie stwierdzono innych przypadków wśród znajomych zakażonej kobiety" - podała WHO.

"Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że wirus ten nie ma zdolności do łatwego rozprzestrzeniania się z człowieka na człowieka, dlatego ryzyko jego rozprzestrzeniania się wśród ludzi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym uważa się za niskie" - dodała WHO w oświadczeniu.

