W sobotę zakończyły się prace synodu biskupów w Watykanie . W obradach wzięły udział 464 osoby, z których głosować mogło 365. Były wśród nich 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo do głosowania.

Watykan a synod. Diakonat kobiet w Kościele

Jak wynika z dokumentu, uczestnicy synodu przedstawili różne stanowiska dotyczące dostępu kobiet do diakonatu. Posługa ta istniała we wczesnym okresie rozwoju Kościoła.

"Niektórzy uważają, że krok ten byłby nie do przyjęcia ze względu na brak ciągłości z Tradycją . Zdaniem innych natomiast dopuszczenie kobiet do diakonatu przywróciłoby praktykę Kościoła z jego początków. Jeszcze inni dostrzegają w tym kroku odpowiedź stosowną i konieczną na znaki czasów, wierną Tradycji i zdolną znaleźć echo w sercu wielu, którzy szukają odnowionej żywotności i energii Kościoła" - podkreślono w dokumencie synodu. Przytoczone też zostały opinie, że taka prośba stanowiłaby "niebezpieczne zamieszanie antropologiczne".

Odnotowano, że papież Franciszek znacznie zwiększył liczbę kobiet na wysokich stanowiskach w Watykanie i stwierdził, że to samo powinno mieć miejsce w kościołach lokalnych. Delegaci wezwali do kontynuowanie badań teologicznych i duszpasterskich na temat dostępu kobiet do diakonatu, wykorzystując rezultaty badań komisji powołanych przez Franciszka. Dodano, że wyniki powinny zostać przedstawione na następnej sesji synodu.