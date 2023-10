Po raz pierwszy synod obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od 2021 do 2024 r. Po obecnej kończącej się pierwszej sesji następna odbędzie się za rok.

Łączna liczba uczestników tegorocznych obrad to 464, z których głosować będzie 365. Są wśród nich 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo do głosowania.

Wśród Polaków m.in. abp Gądecki i abp Jędraszewski

Prace nad dokumentem końcowym obrad trwają do ostatniej chwili, również w nocy. Zgłoszono do niego ponad 1200 propozycji i poprawek - ogłosił przewodniczący synodalnej komisji do spraw informacji Paolo Ruffini.